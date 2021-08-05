شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يحصل على العزم الإيجابي – تحليل - 05-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي عملية إعادة اختبار لأرضية الدعم التي تشكّلت عند مستوى 0.7375 ويحافظ على ثباته فوقه، يرافقه وصول مؤشر ستوكاستيك إلى مناطق التشبع في البيع، مما يدعم استمرار السيناريو الإيجابي المتوقع للفترة القادمة، والذي يتواجد هدفه التالي عند 0.7500.

المتوسط المتحرك 50 يدعم الاتجاه الصاعد المقترح، والذي سيبقى قائماً بشرط الثبات فوق مستوى 0.7375.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7340 والمقاومة 0.7450

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد