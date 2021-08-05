شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يواصل تحقيق الأهداف السلبية – تحليل - 05-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سعر عقود خام برنت بقوة يوم أمس ليتجاوز هدفنا المنتظر عند 71.20 ويستقر دونه، مؤكداً امتداد الموجة الهابطة والتوجه نحو زيارة مستوى 69.65 الذي يمثّل هدفنا السلبي التالي، ليبقى الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً للفترة القادمة، مع الإشارة إلى أن تجاوز المستوى الأخير سيمد الموجة الهابطة لتصل إلى 67.70 كمحطة تالية.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن اختراق 71.20 سيقود السعر لبدء محاولات تعافي تستهدف زيارة مناطق 72.75 مبدئياً.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 69.00 والمقاومة 71.90

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط