شكرا لقرائتكم خبر عن النفط تحت مزيد من الضغط السلبي – تحليل - 05-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواصل سعر النفط الانخفاض ليقترب من هدفنا الممتد 67.45، ويقع تحت ضغط سلبي مستمر قادم من المتوسط المتحرك 50، والذي يدعم فرص كسر المستوى المذكور لفتح الطريق أمام التوجه نحو 65.20 كهدف رئيسي تالي.

وبالتالي، فإن سيناريو الاتجاه الهابط سيبقى مرجحاً للفترة القادمة ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 69.25 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 67.00 والمقاومة 69.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط