شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تحاول الاختراق – تحليل - 05-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر الفضة تداولات إيجابية قوية يوم أمس وأجرى محاولة لاختراق مستوى 25.65، لكنه ارتد هبوطاً بشكل سريع ليستقر دون مقاومة القناة الهابطة، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط، والذي يستهدف مستوى 24.95 مبدئياً.

التحركّ دون المتوسط المتحرك 50 يدعم الانخفاض المتوقع، والذي سيبقى قائماً بشرط ثبات الإغلاق اليومي دون مستوى 25.65.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 24.80 والمقاومة 25.65

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط