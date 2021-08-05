شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يحافظ على ثباته السلبي – تحليل - 05-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر الذهب حول المتوسط المتحرك 50 بعد المحاولة الإيجابية التي أجراها يوم أمس، ليحافظ على ثباته دون مستوى 1825.15، وبالتالي، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط لا تزال فعالة، وننتظر اختبار مستوى 1797.00 مبدئياً، والذي يمثّل كسره مفتاح الاندفاع نحو 1770.00 كهدف سلبي تالي.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن اختراق 1825.15 والثبات فوقه سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر لتحقيق مكاسب إضافية تصل إلى 1860.00 على المدى القريب.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1785.00 والمقاومة 1825.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط