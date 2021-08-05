شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي مستقر – تحليل - 05-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي حول المتوسط المتحرك 50، ونلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك يحاول جمع العزم الإيجابي بشكل تدريجي، بانتظار تحفيز السعر على مواصلة الارتفاع وزيارة مستوى 1.2615 الذي يمثّل هدفنا الإيجابي الأول.

وبالتالي، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد للفترة القادمة ما لم يتم كسر مستوى 1.2500 والثبات دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2470 والمقاومة 1.2600

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد