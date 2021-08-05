شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يحاول التعافي – تحليل - 05-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع زوج الدولار مقابل الين صعوداً بشكل قوي يوم أمس ليخترق مستوى 109.22 ويستقر فوقه، ليقدّم إشارات على تعافي محتمل خلال الفترة القادمة، لكنه لا يزال داخل القناة الهابطة التي تظهر بالصورة، ويفقد مؤشر ستوكاستيك عزمه الإيجابي بشكل واضح.

وبالتالي، فإن التعارض بين العوامل الفنية يجعلنا نفضّل التوقف على الحياد إلى أن نحصل على إشارة أوضح للاتجاه التالي، مع الإشارة إلى أن اختراق المقاومة 110.00 سيقود السعر لمواصلة الارتفاع واستعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد، ليتجه نحو مناطق 111.00 ثم 111.70 كأهداف إيجابية رئيسية، بينما يمثل كسر 109.22 مفتاح استئناف السيناريو السلبي ضمن القناة الهابطة المذكورة والذي يستهدف مستويات 108.20 ثم 107.70.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 109.00 والمقاومة 110.30

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي