الاقتصاد

الجنيه الإسترليني يرسم نموذج سلبي – تحليل - 05-08-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الزوج كسراً لمستوى 1.3890 واستقر دونه، ونلاحظ أن السعر أكمل تشكيل نموذج قمة مزدوجة تظهر ملامحه بالصورة، حيث يجري اختباراً لخط الرقبة الذي يتواجد عند 1.3875، وبالتالي، فإن كسر هذا المستوى سيضع السعر تحت مزيد من الضغط السلبي ليتجه نحو زيارة مستوى 1.3760 مبدئياً.

 

لذلك، سيكون الميل الهابط مرجحاً لهذا اليوم ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 1.3955 والثبات فوقه.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3790 والمقاومة 1.3950

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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