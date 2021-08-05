شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو تحت الضغط السلبي – تحليل - 05-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول زوج اليورو مقابل الدولار بسلبية ملحوظة يوم أمس بعد الفشل بتخطي مستوى 1.1888، ليستمر بالتحرك داخل القناة اللحظية الهابطة التي تظهر بالصورة، والتي تدعم فرص تحقيق مزيد من الانخفاض المتوقع خلال الجلسات القادمة، ونرجّح زيارة مستوى 1.1780 مبدئياً.

وبالتالي، سيكون الميل الهابط مرجحاً لهذا اليوم بدعم من التحرك دون المتوسط المتحرك 50، مع الانتباه إلى أن اختراق 1.1888 سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر لتحقيق مكاسب جديدة على المدى اللحظي والقصير.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1750 والمقاومة 1.1890

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط