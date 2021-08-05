شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الاسترالي يستأنف الارتداد من الأدنى له في تسعة أشهر أمام نظيره الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نتذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الأسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثامنة في أثني عشرة جلسة أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن حديث نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي وعضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح كريستوفر والر.

في تمام الساعة 03:47 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي 0.11% إلى مستويات 0.7386 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7378، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7388، بينما أن حقق الزوج الأدنى له عند 0.7375.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أوضحت اتساع الفائض إلي 10.50 مليار دولار استرالي مقابل 9.27 مليار دولار استرالي في أيار/مايو الماضي، دون التوقعات التي أشارت لاتساع الفائض إلى 10.55 مليار دولار استرالي، وذلك مع أظهر قراءة مؤشر الصادرات تباطؤ النمو إلى 4.0% مقابل 4.5% في أيار/مايو، وأظهرت قراءة مؤشر الواردات تباطؤ النمو إلى 1.0% مقابل 2.9% في أيار/مايو.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي مع نهاية تموز/يوليو والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 18 ألف طلب إلى 382 ألف طلب مقابل 400 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، كما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 24 من الشهر الماضي تراجعاً بواقع 9 ألف طلب إلى 3.26 مليون طلب مقابل 3,269 ألف طلب.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة الميزان التجاري للبضائع والتي قد توضح اتساع العجز إلى ما قيمته 74.2$ مليار مقابل 71.2$ مليار في أيار/مايو، وقبل أن نشهد قبل أن نشهد حديث نائب محافظ الاحتياطي الفيدرالي وعضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح كريستوفر والر عن العملات الرقمية للبنك المركزي في ندوة عبر الإنترنت يستضيفها معهد أمريكان إنتربرايز.