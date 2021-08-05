شكرا لقرائتكم خبر عن المستثمرون (INVESTORS) يخترق دعم هام -تحليل صباحي- 05-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره ليغلق امس الاربعاء عند مستوى 14.20 فلس، وهو ادنى مستوى يصل اليه السهم منذ منتصف شهر ابريل الماضي، كما انزلق السهم اسفل الحد السفلي لمؤشر "Bollinger Bands" مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم التالي عند 13.30 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 13.9 فلس وبين مستوى المقاومة هو 14.4 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط