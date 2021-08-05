شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة (JAZEERA) يقلص مكاسبه خلال الجلسة -تحليل صباحي- 05-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة امس الاربعاء، حيث سجل ارتفاع بلغ 755 فلس، مقتربا بذلك من مستوى المقاومة 760 فلس، والذي ساهم في ان يغلق السهم عند مستوى 743 فلس، مكون نموذج "Shooting Star" وهو من الشموع اليابانية السلبية، لذلك نتوقع عمليات جني ارباح قد تهبط بالسهم لمستوى 690 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 760 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 730.0 وبين مستوى المقاومة هو 750.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط