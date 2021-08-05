شكرا لقرائتكم خبر عن المجموعة الإسلامية (IHGS) يتجاوز القناة الهابطة -تحليل صباحي- 05-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع بقوة خلال تداولات امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 5.216 ريال،وهو اعلى مستوى يصل اليه السهم في شهر، متجاوزا بذلك القناة الهابطة قصيرة الأجل، لذلك نتوقع ان يمدد السهم مكاسبه للوصول لمستويات قد تصل الى 5.25 ريال كمستوى اول ثم 5.50 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 5.10 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 5.15 وبين مستوى المقاومة هو 5.33 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد