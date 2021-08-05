شكرا لقرائتكم خبر عن إزدان العقارية (ERES) يحقق مكاسب كبيرة -تحليل صباحي- 05-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق السهم مكاسب كبيرة خلال تداولات امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 1.665 ريال، لينجح بذلك في تجاوز متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يجعل الانظار تتجه لاعلى لمستويات قد تصل الى 1.71 فلس كمستوى اول ثم 1.76 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 1.61 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1.64 وبين مستوى المقاومة هو 1.71 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد