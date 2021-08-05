شكرا لقرائتكم خبر عن اسمنت (KCEM) يسجل ادنى مستوى في ثلاثة اشهر -تحليل صباحي- 05-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فشل السهم في الارتفاع خلال تداولات الاسبوع الحالي والماضي، حيث اغلق امس الاربعاء منخفضا عند مستوى 239 فلس، مسجلا ادنى مستوى في ثلاثة اشهر، ومخترقا مستوى الدعم السابق عند 240 فلس، وهو ما يعكس حالة التشاؤم لدى المتداولين، لذلك نتوقع ان يعمق السهم من خسائره للوصول لمستوى الدعم التالي عند 228 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 246 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 237 فلس وبين مستوى المقاومة هو 240 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط