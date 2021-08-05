شكرا لقرائتكم خبر عن بنك قطر الأول (QFBQ) يتجاوز هدفه السعري الاول -تحليل صباحي- 05-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع خلال جلسة امس الاربعاء حيث اغلق عند مستوى 1.835 ريال، متجاوزا بذلك هدفه السعري الاول عند 1.81 ريال، كما اطلق مؤشر ماكد اشارة شراء، مما قد يساهم في تعزيز الارتفاع الحالي للوصول لمستوى المقاومة 1.87 ريال خلال الايام والاسابيع القادمة، شرط عدم اختراق السهم لمستوى 1.80 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1.82 وبين مستوى المقاومة هو 1.86 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد