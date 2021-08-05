شكرا لقرائتكم خبر عن بيتك (KFH) يغلق في المنطقة الحمراء -تحليل صباحي- 05-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم عمليات جني الارباح حيث اغلق امس الاربعاء منخفضا عند مستوى 781 فلس، وذلك على خلفية ملامسته لخط القناة الصاعدة متوسطة الأجل، والذي يشكل مقاومة قد تدفع بالسهم لاسفل لمستوى الدعم 750 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 800 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 772 فلس وبين مستوى المقاومة هو 784 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط