شكرا لقرائتكم خبر عن تنظيف (CLEANING) انخفاض متوقع -تحليل صباحي- 05-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم في رابع جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الاربعاء عند مستوى 55.20 فلس، في ظل ظهور اشارات سلبية على مؤشر استوكاستيك، مما يجعل الانظار تتجه لاسفل لمستويات قد تصل الى 50 فلس كمستوى اول، الا ان هذا السيناريو مرهون بثبات السهم اسفل مستوى 59فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 54.6 فلس وبين مستوى المقاومة هو 55.7 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط