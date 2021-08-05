شكرا لقرائتكم خبر عن سنام (SANAM) يصل لهدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 05-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لامس السهم هدفه السعري المتوقع عند 77 فلس، حيث اغلق السهم امس الاربعاء عند مستوى 72 فلس، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر القوة النسبية نلاحظ انطلاق اشارة بيع، لذلك نتوقع ان يشهد السهم مزيدا من عمليات جني الارباح لاعادة اختبار مستوى الدعم الحالي عند 58 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 78 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 66.7 فلس وبين مستوى المقاومة هو 75.8 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط