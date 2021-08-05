شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الخليج للتأمين (AKHI) مازال الاداء سلبي -تحليل صباحي- 05-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا خلال جلسة امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 4.638 ريال، في ظل استمرار تداول السهم في نطاق ضيق على المدى القصير ما بين مستوى 4.50 ومستوى 4.80 ريال، وبالتزامن مع انطلاق اشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع ان يشهد السهم تراجعا لمستوى الدعم 4 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 4.80 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 4.46 ريال وبين مستوى المقاومة هو 4.73 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط