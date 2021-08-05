شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يقترب من دعم هام -تحليل صباحي- 05-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات امس الاربعاء ليغلق عند مستوى 712 نقطة، مقتربا بذلك من مستوى الدعم الحالي والهام عند 7050 نقطة، والذي نحذر من اختراقه، حيث في هذة الحالة سيواصل تراجعه لمستويات اقل قد تصل الى 6900 نقطة، لذلك نوصي بمراقبة المؤشر عن قرب خلال الايام القادمة

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 7,104 بينما مستوى المقاومة هو 7,134 نقطة