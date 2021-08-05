شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يختبر مستوى المقاومة الحالي -تحليل صباحي- 05-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل المؤشر ارتفاعه كما اشرنا في تقاريرنا السابقة ، حيث اغلق امس الاربعاء عند مستوى 10858 نقطة، مقتربا بذلك من مستوى المقاومة الحالي عند 10900 نقطة، وفي حالة تجاوزه فسيواصل المؤشر ارتفاعه الحالي للوصول لمستويات اعلى قد تصل الى 11100 نقطة، لذلك نوصي بمراقبة المؤشر عن قرب خلال الايام القادمة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 10,826 بينما مستوى المقاومة هو 10,875 نقطة