شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي ينزل من أعلى مستوياته منذ عام 2008 – تحليل صباحي – 05-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) في آخر جلساته، ليكسر المؤشر سلسلة مكاسب استمرت 12 جلسة متتالية، بعد وصوله لأعلى مستوياته منذ عام 2008، ليجني المؤشر أرباحه وليحاول تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، ليستجمع بذلك قواه الإيجابية مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -0.41% ليفقد المؤشر نحو -46.381 نقطة.

كل ذلك يأتي في ظل تداولات المؤشر بمحاذاة خط ميل رئيسي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 11,000، ليستهدف مستوى المقاومة 11,350.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11,000 ومستوى المقاومة 11,250.