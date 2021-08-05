شكرا لقرائتكم خبر عن "التعاونيات" تحتفل بمرور 60 عامًا على تأسيسها واختيار مصر لمقر المنظمة الأفريقية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان احتفالية كبرى بمناسبة مرور 60 عامًا على تأسيسها، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيتين لاستضافة مصر لمقر المنظمة الأفريقية لتعاونيات الإسكان ومقر المكتب الإقليمي للحلف التعاوني الدولي لمنطقة شمال أفريقيا، وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وتضمنت الاحتفالية عرض فيلم وثائقي عن دور الهيئة منذ تأسيسها عام 1961 في تأسيس مجتمعات سكنية خلال تلك الفترة، وخاصة ما تلت حرب أكتوبر عام 1973، وبناء وإعمار ما خلفته الحرب على منطقة قناة السويس وبناء مليون وحدة سكنية لإعادة إعمار تلك المنطقة، وتوفير مسكن آمن للمواطنين، إضافة لما قامت به الهيئة من مشروعات قومية لما خلفه زلزال عام 1992، إضافة للمشروعات القومية الأخيرة التي قامت بها الهيئة خلال فترة تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وشارك كل من الدكتور مهندس حسام الدين مصطفى رزق، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، وأريل جواركو - رئيس الحلف التعاوني الدولي، وأندرز لاجو - رئيس تعاونيات الإسكان الدولية، وجيفز ماجومير - رئيس الحلف التعاوني الإفريقي، وأعضاء مجلس إدارة الحلف التعاوني الأفريقي.

تم تكريم عدد من قيادات التعاونيات السابقة والخالة إضافة إلى تكريم الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين ووزير النقل والمواصلات الاسبق، واحيي الاحتفالية الفنان هشام عباس.

وفي وقت سابق، كان الحلف التعاوني الدولي والأفريقي قد وافق بأغلبية أصوات أعضائه على أن تكون القاهرة مقرا للمكتب الإقليمي للحلف عن منطقة شمال أفريقيا، وكذلك استضافة مصر للمقر الدائم للمنظمة الأفريقية لتعاونيات الإسكان.

وقد جاء ذلك الإنجاز نتيجة للجهود التي بذلتها العامة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، على المستويين الدولي والإقليمي خلال الفترة الماضية لإبراز دور القطاع التعاوني الإسكاني في مصر ، وما تم تحقيقه من إنجازات للمساهمة في تنفيذ مخططات التنمية المجتمعية، وذلك من خلال تنظيم ثلاثة مؤتمرات دولية ناجحة خلال الأعوام ٢٠١٣ ، ٢٠١٦ ، ٢٠١٩ ، بمشاركة العديد من الدول والمنظمات الأجنبية العاملة في مجال التعاونيات، وهو ما يؤكد على الدور الريادي لمصر على الصعيدين الدولي والإقليمي، ويؤكد كذلك على دور مصر المحوري في القارة الأفريقية، ويساهم في تحقيق أهداف الاتحاد الأفريقي في إنشاء السوق الأفريقية المشتركة ، والتي نادى بها الرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي ، أثناء توليه رئاسة الاتحاد الأفريقي في دورته الناجحة عام ٢٠١٩.