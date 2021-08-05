شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية الأعلى استخداما للحلول التقنية المالية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت «فنتك السعودية » في تقرير نتائج المسح الوطني للتقنية المالية عن أن 60 % من الأفراد يستخدمون الأوراق النقدية مرة واحدة أسبوعيًا، إلا أن ذلك الاستخدام في انخفاض مستمر، وهو ما يتسق مع أهداف رؤية 2030 في التوجّه نحو مجتمع أقل اعتمادًا على الأوراق النقدية، وزيادة نسبة المعاملات غير النقدية إلى 70 % بحلول عام 2025، فيما يستخدم أقل من 20 % الأوراق النقدية يوميًا في كل من المنطقة الوسطى (تشمل الرياض) والمنطقة الشرقية، بينما ترتفع النسبة إلى 48 % بين سكان المنطقة الجنوبية يوميًا، وتصل إلى 37 % في المنطقة الشمالية، و35 % بالمنطقة الغربية.

وشهدت المملكة مع تفشي جائحة كورونا تسارعًا في الأنشطة غير النقدية، مع زيادة المدفوعات الإلكترونية بنسبة 75 % العام الماضي، فيما انخفضت عمليات سحب الأوراق النقدية من أجهزة الصراف الآلي ونقاط الدفع الأخرى بنسبة 30 % خلال الفترة نفسها.

وأظهرت نتائج المسح أن فردا من أصل 4 أفراد يقومون باستخدام الأوراق النقدية بشكل يومي بالرغم من انخفاض العدد الإجمالي للمعاملات النقدية، وبالنسبة للمناطق.

وأوضحت نتائج المسح وجود ارتباط قوي بين العمر واستخدام الأوراق النقدية بشكل يومي، إذ يستخدم 18 %، من الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و22 عامًا الأوراق النقدية يوميًا، بينما ترتفع النسبة إلى 46 % من عمر 60 عامًا فما فوق، ومع ذلك تذهب التوقعات إلى استمرار نمو المعاملات غير النقدية.

وأوضحت نتائج المسح أن 74 % من الأفراد استخدموا حلًا واحدًا على الأقل من حلول التقنية المالية، وأظهرت النتائج تقاربًا في تبني هذه الحلول حسب الجنس بنسبة 75 % من الذكور و73 % من الإناث، فيما استخدم 35 % من الأفراد الذين لا يجيدون استخدام التقنية حلول التقنية المالية، بينما استخدم 82 % من الأفراد الذين يجيدون استخدام التقنية بشكل جيد لحلول التقنية المالية.

وبالنسبة للمناطق، سجّلت المنطقة الوسطى (تشمل الرياض) أعلى معدل في تبني حلول التقنية المالية بنسبة 82 % تليها المنطقة الشرقية 75 % والمنطقة الغربية 68 % ثم المنطقة الشمالية 65 %، بينما سجلت المنطقة الجنوبية أدنى معدل في تبني حلول التقنية المالية، إذ استخدم 50 % فقط من الأفراد حلًا واحدًا على الأقل من حلول التقنية المالية.

وكشفت النتائج عن وجود ارتباط قوي بين العمر ومستوى تبني حلول التقنية المالية، حيث سجّل الأفراد الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 و39 عامًا أكثر من 80 %، مقارنةً بالشريحة العمرية التي تتراوح أعمارها ما بين 23-29 عامًا، محققين بذلك أعلى نسبة بمعدل 82 %، بينما قلّت إلى 60 % في الأفراد الذين تفوق أعمارهم 50 عامًا.

وكشفت نتائج المسح أن 91 % من الأفراد لديهم معرفة سابقة بالمدفوعات الإلكترونية، بينما يقوم 69 % من الأفراد باستخدام المدفوعات الإلكترونية بانتظام، فيما أظهرت النتائج أن 47 % من الشركات تبحث عن حلول لتحسين/ أتمتة عمليات أعمالها التجارية، بينما 43 % منها تبحث عن حلول لزيادة رأس مالها، فيما ركز 42 % منها على تحسين أمن معلومات وبيانات أعمالها.