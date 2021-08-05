شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة العاصمة المقدسة تعتمد المخطط النهائي لمشروع «ذاخر مكة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعتمدت أمانة العاصمة المقدسة المخطط النهائي لمشروع «ذاخر مكة» الذي تقوم على إنشائه شركة ذاخر للاستثمار والتطوير العقاري في مكة المكرمة، على مساحة تبلغ 320 ألف متر مربع، والذي ينتظر أن يكون عند اكتماله داعمًا لتحقيق مستهدفات الرؤية في أن يصل عدد المعتمرين إلى 30 مليون معتمر وستة ملايين حاج بحلول عام 2030. حيث سيضم المشروع عند اكتماله قرابة 100 برج تضم وحدات سكنية وفندقية بمختلف الفئات، ستتوافر مع خيارات متعددة؛ ضمنها خيار تملك الوحدات في أبراج تقوم على تشغيلها كبرى شركات الفندقة المحلية والعالمية، بالإضافة إلى مرافق الخدمات والتسوق العصرية. ويعد اعتماد مخطط المشروع بمثابة بداية الانتقال لمرحلة جديدة سوف تتضمن العديد من الخطوات الرئيسية لاكتمال تنفيذه، وعن ذلك تحدث المهندس عبدالعزيز العبودي الرئيس التنفيذي لشركة ذاخر قائلاً: «إن اعتماد المخطط العام لمشروع «ذاخر مكة» جاء نتيجة الالتزام بكافة الجوانب في تخطيط المشروع لإقامة هذا الكيان العقاري الضخم وفقاً لأفضل المعايير الهندسية في أقدس بقاع الأرض.

ويتميز المشروع ببنيته التحتية الشاملة التي توفر كافة احتياجاته، حيث اكتملت تجهيزات البنية التحتية للمشروع بنسبة إنجاز تجاوزت 60%، مما سمح لنا بتشييد وإنشاء عدد من المباني التي اكتملت وأصبحت جاهزة للتشغيل.

وسوف يساهم اعتماد المخطط العام في تسريع وتيرة الربط بشبكة الطرق الرئيسية المحيطة بالمشروع مثل الطريق الدائري الثالث وطريق المسجد الحرام وطريق الحجون، كما سيساهم أيضًا في تسهيل ربط المشروع بشبكات الخدمات العامة مثل المياه والكهرباء والألياف الضوئية، حيث إن اكتمال الربط يعد متطلبًا رئيسيًا للبدء في عملية إصدار سندات الملكية في المرحلة المقبلة.