شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزى يحدد أسعار الفائدة للإيداع والإقراض مساء اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعلن البنك المركزى المصرى اليوم الخميس، أسعار الفائدة فى البنوك المصرية للأإيداع والإقراض خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك مساء اليوم الخميس.

وكانت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزى المصـرى، قررت فى نهاية اجتماعهـا 17 يونيو الماضى، تثبيت سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى، عند 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 8.75%.

ويلجأ المصريون فى أوقات التباطؤ الاقتصادى، وارتفاع معدلات التضخم، إلى توظيف فوائض أموالهم فى ملاذات استثمارية آمنة ومربحة تحقق لهم عائدًا يمتص الآثار التضخمية – ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات – وتعمل تلك الأوعية الاستثمارية على تنمية الموارد المالية عبر عدة وسائل.