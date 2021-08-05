شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "آبل" يغلق منخفضا وسط تحذيرات من نقص إمدادات إنتاج "آيفون" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم "آبل" خلال تداولات اليوم الأربعاء في ظل مواجهة الشركة الأمريكية لمشكلة في نقص الإمدادات وبعض المكونات المستخدمة في الإنتاج.



وأوضحت صحيفة "نيكي" أن "آبل" اتجهت نحو شركات صينية من بيها "لوكسشير بريسيجن" لتصنيع 3% من سلاسل إمداد جوالات "آيفون 13" المرتقبة.



وحذرت "آبل" في وقت سابق من نقص الإمدادات نتيجة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين بجانب جائحة كورونا.



كانت "آبل" قد أعلنت الأسبوع الماضي عن تحقيق أرباح فصلية بحوالي 21.7 مليار دولار في الأشهر الثلاثة المنتهية بنهاية يونيو/حزيران الماضي مقارنة بنحو 11.2 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2020.



وباستثناء بعض البنود والمواد المكررة، سجلت "آبل" أرباحا معدلة عند 1.30 دولار لكل سهم مقارنة بتوقعات المحللين عند 1.01 دولار لكل سهم.



وصعدت إيرادات صانعة "آيفون" إلى 81.4 مليار دولار من 59.6 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2020 بينما توقع محللون تسجيل إيرادات عند 73.3 مليار دولار.



وقفزت إيرادات "آبل" من مبيعات "آيفون" بنسبة 49.8% إلى 39.5 مليار دولار.



وفي ختام جلسة الأربعاء، انخفض سهم "آبل" بنسبة 0.2% ليغلق عند 146.9 دولار.