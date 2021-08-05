شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "جنرال موتورز" يهبط بنحو 9% بعد نتائج أعمال ضعيفة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط سهم "جنرال موتورز" بشكل حاد خلال تداولات اليوم الأربعاء في أعقاب إصدار شركة السيارات الأمريكية نتائج أعمال فصلية دون التوقعات.



وأعلنت "جنرال موتورز" تحقيق أرباح معدلة – باستثناء المواد المكررة وبعض البنود – بنحو 1.97 دولار لكل سهم خلال الربع السنوي الثاني من العام الجاري بينما توقع محللون تسجيل أرباح معدلة عند 2.23 دولار لكل سهم.



يأتي ذلك مع تحمل "جنرال موتورز" لنفقات بحوالي 1.3 مليار دولار بسبب عمليات سحب سيارات معيبة أو غرامات مع تحمل 800 مليون دولار بشكل خاص نتيجة سحب آلاف سيارات "شيفروليه بولت" الكهرباء بفعل اكتشاف خلل فني.



وارتفعت إيرادات الشركة الأمريكية إلى 34.17 مليار دولار في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو/حزيران مقارنة بإيرادات قدرها 16.7 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2020 فيما توقع محللون إيرادات عند 30.9 مليار دولار.



وعلى صعيد التداولات، هبط سهم "جنرال موتورز" بنسبة 8.9% وأغلق عند 52.7 دولار مما هبط بالقيمة السوقية عند 76.5 مليار دولار.