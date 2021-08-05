شكرا لقرائتكم خبر عن "داو جونز" يعمق خسائره ويغلق على انخفاض بأكثر من 300 نقطة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت غالبية مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الأربعاء عقب صدور بيانات اقتصادية متضاربة.



وأظهرت بيانات مؤشر "إيه دي بي" أن القطاع الخاص الأمريكي أضاف 330 ألف وظيفة في يوليو/تموز بينما أشارت توقعات المحللين إلى إضافة 695 ألف وظيفة.



يأتي ذلك قبيل إصدار وزارة العمل الأمريكية تقرير الوظائف الشهري عن يوليو/تموز يوم الجمعة المقبل.



على النقيض، ارتفع مؤشر "آي إس إم" لمديري المشتريات الخدمي في الولايات المتحدة إلى 64.1 نقطة في يوليو/تموز من 60.1 نقطة بيما أشارت توقعات المحللين إلى ارتفاع المؤشر عند 60.5 نقطة.



هذا، وتستمر الجهود على مستوى العالم من أجل مكافحة تفشي فيروس كورونا لا سيما مع ظهور سلالة المتحور "دلتا" الأكثر فتكا.



وفي سوق النفط، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم سبتمبر/أيلول بنسبة 3.4% أو ما يعادل 2.41 دولار وأغلق عند 68.15 دولار للبرميل.



وهبطت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 2.8% أو ما يعادل 2.03 دولار وأغلق عند 70.38 دولار للبرميل.



وفي ختام التداولات، هبط مؤشر "داو جونز" بنسبة 0.9% (ما يعادل 323 نقطة) إلى 34792 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 35047 نقطة وأقل مستوى عند 34790 نقطة.



وانخفض "إس أند بي 500" بنسبة 0.5% (ما يعادل 20 نقطة) إلى 4402 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 4416 نقطة وأقل مستوى عند 4400 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.1% (ما يعادل 19 نقطة) إلى 14780 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 14812 نقطة وأقل مستوى عند 14734 نقطة.