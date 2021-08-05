شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض عقود القمح مع تزايد المخاوف بشأن كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار القمح خلال تداولات اليوم الأربعاء وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية فضلا عن انحسار القلق بشأن الطقس في الولايات المتحدة بالتزامن مع زيادة المخاوف حيال كورونا.



هذا، ويترقب المستثمرون في سوق الحبوب إصدار وزارة الزراعة الأمريكية في الأسبوع المقبل – تحديدا في الثاني عشر من أغسطس/آب – تقريرها الشهري بشأن مراجعات المعروض والطلب على الصويا والذرة الأمريكية.



كانت عقود القمح قد تلقت دعما من تضرر المحاصيل بسبب موجة الجفاف في أمريكا الشمالية في الآونة الأخيرة فضلا عن التوقعات تراجع جودة وحجم الإنتاج الروسي من السلعة الزراعية.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 92.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.3 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 91.8 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة للقمح تسليم سبتمبر/أيلول بنسبة 1.1% إلى 7.17 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر عند 7.38 دولار وأقل سعر عند 7.14 دولار.