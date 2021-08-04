شكرا لقرائتكم خبر عن الصناعة: نفذنا 122 مشروعا بالطاقة الشمسية فى 15 محافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة هند فروح، مدير مشروع الخلايا الشمسية بوزارة الصناعة والتجارة، إن الوزارة بدأت تشغيل نظام خلايا الشمسية الصغيرة بمطار القاهرة الدولى، موضحة أن الوزارة تمكنت من تنفيذ 122 مشروعا بالطاقة الشمسية بـ 15 محافظة على مستوى الجمهورية.

وقالت مدير مشروع الخلايا الشمسية بوزارة الصناعة والتجارة، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، الذى تقدمه الإعلامية لما جبريل، أن الإنجاز الحقيقى هو تركيب محطات طاقة شمسية على مطار القاهرة الذى يأتي له مئات الآلاف من السياح وهو وجهة حضارية سيكون له مردود بيئى وسياحى وثقافى واجتماعى.

وأوضحت مدير مشروع الخلايا الشمسية بوزارة الصناعة والتجارة، أن الدولة تخطو خطوات واسعة لنشر الطاقة الشمسية في العديد من الأنظمة، لافتة إلى أن مطار القاهرة يحتاج لكمية كبيرة من الميجاوات وبدأ بنموذج 300 كيلو تغذى الشواحن.

وتابعت مدير مشروع الخلايا الشمسية بوزارة الصناعة والتجارة: بحلول 2022 سنصل لـ20% من إنتاجنا من الطاقة المتجددة سواء الطاقة الشمسية أو الكهرو مائية أو طاقة الرياح .