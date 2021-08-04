شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يتجه نحو التراجع رغم نمو النشاط الخدمي البريطاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الأربعاء نتيجة صعود العملة الأمريكي أمام منافسيه، ورغم صدور بيانات اقتصادية أفضل من التوقعات.



وأظهرت بيانات حكومية صادرة اليوم أن مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخدمي في المملكة المتحدة ارتفع إلى 59.6 نقطة في يوليو/تموز الماضي بينما أشارت توقعات المحللين إلى استقرار المؤشر عند 56.8 نقطة دون تغيير.



بالمقارنة، ارتفع مؤشر "آي إس إم" لمديري المشتريات الخدمي في الولايات المتحدة إلى 64.1 نقطة في يوليو/تموز من 60.1 نقطة بيما أشارت توقعات المحللين إلى ارتفاع المؤشر عند 60.5 نقطة.



هذا، وتستمر الجهود على مستوى العالم من أجل مكافحة تفشي فيروس كورونا لا سيما مع ظهور سلالة المتحور "دلتا" الأكثر فتكا.



وعلى صعيد التداولات، انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 19:06 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 1.3889، وسجلت العملة البريطانية أعلى سعر اليوم عند 1.3958 في حين سجلت أقل سعر عند 1.3888.