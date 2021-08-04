شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للذهب وسط ارتفاع الدولار عقب صدور بيانات إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت أسعار الذهب على نحو سلبي خلال تداولات اليوم الأربعاء في ظل ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية عقب صدور بيانات اقتصادية إيجابية.



وأظهرت بيانات مؤشر "إيه دي بي" أن القطاع الخاص الأمريكي أضاف 330 ألف وظيفة في يوليو/تموز بينما أشارت توقعات المحللين إلى إضافة 695 ألف وظيفة.



يأتي ذلك قبيل إصدار وزارة العمل الأمريكية تقرير الوظائف الشهري عن يوليو/تموز يوم الجمعة المقبل.



على النقيض، ارتفع مؤشر "آي إس إم" لمديري المشتريات الخدمي في الولايات المتحدة إلى 64.1 نقطة في يوليو/تموز من 60.1 نقطة بيما أشارت توقعات المحللين إلى ارتفاع المؤشر عند 60.5 نقطة.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 18:48 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 92.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.3 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 91.8 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، استقرت العقود الفورية للذهب بحلول الساعة 18:48 بتوقيت جرينتش على نحو سلبي عند 1813.6 دولار للاوقية، وسجل أعلى سعر عند 1835.9 دولار وأقل سعر عند 1808.3 دولار.