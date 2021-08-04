إعادة تأهيل الطاقة في 1,560 مدرسة بالرياض توفر 87 ألف برميل نفط

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استكملت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة (ترشيد) إعادة تأهيل 1,560 مدرسة بمدينة الرياض، حيث حققت خفضا في الاستهلاك بنسبة 16% ووفرا في استهلاك الوقود يبلغ 87 ألف برميل من النفط.

ويعد المشروع جزءا من أهداف ترشيد لإعادة تأهيل مدارس التعليم العام بالمملكة. وكان العمل قد بدأ بين ترشيد ووزارة التعليم بجمع البيانات الفنية، وتبين أن إجمالي مساحات الـ1,560 مدرسة هو 4.6 ملايين متر مربع.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة ترشيد وليد الغريري أن وزارة التعليم كانت من أوائل الجهات الحكومية التي بادرت بالتعاون مع الشركة لغرض إعادة تأهيل مدارسها منذ عام 2018، مبينا أن آلية العمل تبدأ من إجراء المسوحات الميدانية والدراسات الفنية على المدارس الحكومية والمرافق التابعة لها، ومن ثم تطبيق وتنفيذ معايير رفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها على مباني المدارس المستهدفة.

وذكر أن ترشيد حققت خلال إعادة تأهيل الـ 1,560 مدرسة خفضا في الاستهلاك قدره 55 مليون كيلو واط ساعة من الاستهلاك السنوي العام البالغ 343 مليون كيلو واط ساعة، أي ما يعادل وفرا بنسبة 16% من الاستهلاك الكهربائي السابق. وهذا الوفر يعادل استهلاك 87 ألف برميل نفط مكافئ، وتفادي 78 ألف طن متري من انبعاثات الكربون الضارة، أي ما يوازي الأثر البيئي لزراعة 1.3 مليون شتلة سنويا.

يذكر أن الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة تستهدف تأهيل أكثر من 5,700 مدرسة من مشروعات المدارس حتى الآن، وذلك ضمن رسالتها لخدمة هدف الاستدامة الاستراتيجي للمملكة، المنبثقة من رؤية 2030 والرامية إلى تحقيق وفورات كبيرة في الطاقة.