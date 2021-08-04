24 % ارتفاع حاويات المسافنة في الموانئ خلال النصف الأول

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ووفقا للمؤشر الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للموانئ «موانئ»، حققت الموانئ السعودية خلال نفس الفترة ارتفاعا آخر في إجمالي أعداد المواشي بنسبة زيادة 23.60%، بواقع 1,7 مليون رأس من الماشية الحية، كما حققت الموانئ ارتفاعا في أعداد السفن بنسبة زيادة 6.60%، بواقع6,037 سفينة، وكذلك ارتفاعا في أعداد الركاب بنسبة زيادة 0.61%، بواقع 288 ألف راكب، فيما بلغ عدد السيارات الواردة أكثر من 429 ألف سيارة، وبلغ إجمالي المواد الغذائية 13 مليون طن.
ويأتي هذا النمو المتصاعد في أحجام المناولة؛ مواكبة لمتطلبات التنمية والاقتصاد الوطني والحركة التجارية في المملكة، وذلك ضمن عمليات التطوير المستمرة التي تعمل عليها الهيئة العامة للموانئ في إطار رفع مستوى الأداء التشغيلي واللوجستي والارتقاء بتنافسية الخدمات المقدمة للمستفيدين، بالإضافة إلى رفع قدرات البنية التحتية والطاقات الاستيعابية في هذا القطاع الحيوي، كما تأتي في ظل الشراكات الاستراتيجية مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية، بما يُسهم في تعزيز قوة ربط موانئ المملكة مع موانئ الشرق والغرب وزيادة كميات المناولة في الموانئ.
يُذكر أن الهيئة العامة للموانئ تعمل وفق أهدافها ومبادراتها الاستراتيجية على تنمية قطاع بحري مستدام ومزدهر؛ لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، وتمكين طموحاتها الاقتصادية والاجتماعية، والعمل على تحقيق مزيد من التميز والارتقاء لجعل الموانئ عنصر جذب استثماري، وتطويرها بما يدعم التجارة والتنمية الاقتصادية للمملكة.
حركة الموانئ السعودية في النصف الأول 2021
حاويات المناولة:
3.6 ملايين حاوية قياسية
نسبة النمو 5.18 %
حاويات المسافنة:
1,4 مليون حاوية قياسية
نسبة الزيادة 24.49%
إجمالي أعداد السفن 6,037 سفينة
اجمالي أعداد الركاب 288 ألف راكب
إجمالي المواد الغذائية 13 مليون طن
إجمالي أطنان البضائع 138 مليون طن
إجمالي أعداد المواشي 1,7 مليون رأس
إجمالي عدد السيارات الواردة 429 ألف سيارة
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