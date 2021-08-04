شكرا لقرائتكم خبر الصناعة تستقبل طلبات تأهيل المنشآت لتقديم خدمات فهرسة وترميز المنتجات الوطنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ممثلة بالمركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية، استقبال طلبات تأهيل واعتماد المنشآت الوطنية المتخصصة، لتقديم خدمات دعم المصانع لفهرسة وترميز المنتجات الصناعية الوطنية في جميع مناطق المملكة وفي القطاعات الصناعية المتعددة، وذلك بهدف فهرسة وتعريف المنتجات الوطنية الصناعية وإعطائها رقما مميزا يسهل الوصول إليها وتسويقها محليا وعالميا.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنه يشترط في المنشأة المتقدمة للتأهيل، أن تكون لديها القدرة للعمل كمكتب معتمد للترميز، وأن تتمتع بخبرة كافية في إدارة المواد، وسلاسل الإمداد والتزويد، وإدارة المشتريات في المجال الصناعي، مع ضرورة أن تكون لديها خبرة في التعامل مع أبرز أنظمة ترميز المواد العالمية، إضافة إلى أن تتمتع بخبرة في عمليات التصنيف والفهرسة.

وتهدف عملية ترميز المنتجات الوطنية إلى تمييز المنتجات المصنعة محليا وإعطاء رقم لكل منتج، مع إتاحة تكرار استخدام الرمز للمنتجات التي تتشارك في المواصفات الفنية نفسها فقط، وذلك من أجل تسهيل إجراءات الدراسات والتحليل ومساعدة القطاع الصناعي في عمليات تحليل سلاسل إمداد المنتجات وسهولة إدارتها.

وتبرز أهمية ترميز المنتجات في إنشاء لغة مشتركة في جميع العمليات اللوجستية وابتكار وسيلة تواصل لفهم العلاقة بين المستهلكين والمصنعين، ودعم الشركات في تحديد المواد المشتركة، إضافة إلى تمكين المتخصصين من تحديد المواصفات الفنية والوظيفية للمنتجات، لتحسين كفاءة البحث ودعم جهود التوطين وزيادة المحتوى المحلي وحماية المنتجات من الممارسات الضارة التي تشمل مكافحة الإغراق والتعويض والتدابير الوقائية.

ودعت الوزارة المنشآت التي لديها القدرة والخبرة اللازمة لتقديم الخدمة إلى التقدم بطلبها للتأهيل، عن طريق تحميل وثيقة التأهيل المتاحة عبر الرابط (https://niic.gov.sa/mediacenter/news/supportservicesnsn/)، وتقديم المستندات المطلوبة للتأهيل عن طريق إرسال نسخة الكترونية إلى البريد الالكتروني، وكذلك من خلال تسليم نسخة ورقية إلى العناوين الموضحة بالوثيقة.

وأشارت إلى أن آخر موعد لاستقبال الاستفسارات هو الخميس 18 محرم 1443، في حين أن آخر موعد لاستلام طلبات التأهيل هو الخميس 25 محرم 1443.

فهرسة وترميز المنتجات الصناعية الوطنية

هي عملية تعريف المنتجات الوطنية الصناعية وإعطائها رقما مميزا يسهل الوصول إليها وتسويقها محليا وعالميا

الاهداف:





تمييز المنتجات المصنعة محليا وإعطاء رقم لكل منتج



إتاحة تكرار استخدام الرمز للمنتجات التي تتشارك في المواصفات



تسهيل عمليات تحليل سلاسل إمداد المنتجات وسهولة إدارتها



إنشاء لغة مشتركة في جميع العمليات اللوجستية



ابتكار وسيلة تواصل لفهم العلاقة بين المستهلكين والمصنعين



دعم الشركات في تحديد المواد المشتركة



تمكين المتخصصين من تحديد المواصفات الفنية والوظيفية للمنتجات



دعم جهود التوطين وزيادة المحتوى المحلي



حماية المنتجات من الممارسات الضارة مثل مكافحة الإغراق



شروط المنشأة المتقدمة للتأهيل:





أن تكون لديها القدرة للعمل كمكتب معتمد للترميز



لديها خبرة في إدارة المواد وسلاسل الإمداد وإدارة المشتريات



لديها خبرة في التعامل مع أبرز أنظمة ترميز المواد العالمية



أن تتمتع بخبرة في عمليات التصنيف والفهرسة



آخر موعد لاستقبال الاستفسارات 18

محرم

1443

آخر موعد لتسلم طلبات التأهيل 25 محرم 1443