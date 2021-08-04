شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يزيد خسائره بعد بيانات المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الأربعاء في ظل تزايد القلق بشأن جائحة كورونا وتأثيرها السلبي على الطلب، وزاد الخام خسائره في أعقاب بيانات المخزون الأمريكي.



وأعلنت إدارة معلومات الطاقة اليوم عن ارتفاع مخزونات الخام في أمريكا بنحو 3.6 مليون برميل إلى 439.2 مليون برميل في الأسبوع الماضي في حين توقع محللون انخفاضها بنحو 2.9 مليون برميل.



كان معهد البترول الأمريكي قد كشف أمس في بيانات أولية غير رسمية عن انخفاض في مخزونات النفط بحوالي 879 ألف برميل خلال نفس الفترة.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 17:15 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 92.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.3 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 91.8 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم سبتمبر/أيلول بحلول الساعة 17:13 بتوقيت جرينتش بنسبة 3% إلى 68.4 دولار للبرميل.



وهبطت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 2.4% إلى 70.6 دولار للبرميل.