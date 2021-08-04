الاقتصاد

النفط يزيد خسائره بعد بيانات المخزونات الأمريكية

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الأربعاء في ظل تزايد القلق بشأن جائحة وتأثيرها السلبي على الطلب، وزاد الخام خسائره في أعقاب بيانات المخزون الأمريكي.


وأعلنت إدارة معلومات الطاقة اليوم عن ارتفاع مخزونات الخام في أمريكا بنحو 3.6 مليون برميل إلى 439.2 مليون برميل في الأسبوع الماضي في حين توقع محللون انخفاضها بنحو 2.9 مليون برميل.


كان معهد البترول الأمريكي قد كشف أمس في بيانات أولية غير رسمية عن انخفاض في مخزونات النفط بحوالي 879 ألف برميل خلال نفس الفترة.


 من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 17:15 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 92.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.3 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 91.8 نقطة.


وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم سبتمبر/أيلول بحلول الساعة 17:13 بتوقيت جرينتش بنسبة 3% إلى 68.4 دولار للبرميل.


وهبطت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 2.4% إلى 70.6 دولار للبرميل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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