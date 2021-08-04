شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار النيوزلندي يواصل مكاسبه عقب بيانات التوظيف القوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار النيوزلندي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الأربعاء مواصلا مكاسبه في أعقاب صدور بيانات التوظيف الإيجابية في البلاد.



وأعلنت وزارة العمل النيوزلندية ارتفاع وتيرة التوظيف في البلاد بنسبة 1% خلال شهر يوليو/تموز الماضي بينما أشارت توقعات المحللين إلى ارتفاع بنسبة 0.7%.



وانخفض معدل البطالة في نيوزلندا إلى 4% خلال الشهر الماضي بيما أشارت التوقعات إلى انخفاض عند مستوى 4.4% من 4.6% في يونيو/حزيران.



تأتي وتيرة التوظيف القوية في نيوزلندا في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة أدائها القوي في السيطرة على فيروس كورونا الأمر الذي ينعكس إيجابيا على أداء الاقتصاد والنمو.



هذا، وتستمر الجهود على مستوى العالم من أجل مكافحة تفشي فيروس كورونا لا سيما مع ظهور سلالة المتحور "دلتا" الأكثر فتكا.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الدولار النيوزلندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 17:22 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 0.7051، وسجل أعلى سعر عند 0.7089 في حين سجل أقل سعر عند 0.7014.