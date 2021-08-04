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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - المقام بمقر وزارة المالية في الرياض، افتتحه أمس مساعد وزير المالية للاستراتيجية والخدمات المؤسسية عبدالرحمن السكران، بحضور وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للأراضي والمساحة المهندس عبدالله الحماد.

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