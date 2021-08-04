تشغيل أول توربينة لمشروع دومة الجندل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأ التشغيل التجريبي لأول توربينة في مشروع دومة الجندل بمنطقة الجوف لاستغلال طاقة الرياح في إنتاج الكهرباء، يوم 28 يوليو 2021.

وقالت وزارة الطاقة في تغريدة لها على تويتر «في تطبيق عملي لأحد أهداف #رؤية_السعودية_2030؛ بدأ التشغيل التجريبي لأول توربينة في مشروع دومة الجندل بمنطقة الجوف لاستغلال طاقة الرياح في إنتاج الكهرباء، وهو المشروع الأول من نوعه الذي يأتي في إطار العمل على إنتاج 50% من الكهرباء في المملكة من مصادر متجددة بحلول 2030».

وأشارت الوزارة في فيديو مرفق مع التغريدة، إلى أن المشروع يحتوي على 99 توربينة يبلغ ارتفاع الواحدة منها 205 أمتار فوق سطح الأرض ويبلغ إنتاج كل توربينية 4.2 ميجاوات، مبينة أنه أول مشروع في المملكة وأكبر مشروع من نوعه في الشرق الأوسط.

وأوضحت أن الإنتاج يكفي لتزويد 70 ألف وحدة سكنية بالطاقة الكهربائية، فيما سيزيح المشروع 988 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا.

وذكرت أن المشروع الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 400 ميجا وات، حقق رقما قياسيا تمثل في تسجيل أقل تكلفة مستوية لإنتاج الكهرباء عام 2019 بلغت 0.0199 دولار لكل كيلو وات بالساعة.

ويباشر تنفيذ المشروع تحالف بين إي دي إف رينوبلز وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل، حيث تعد المحطة الأولى من نوعها في السعودية. وتم منح المشروع بناء على التكلفة المعيارية للكهرباء، التي تعادل 2.3 سنت للكيلو وات ساعة، لتسجل هذه التعرفة رقما قياسيا جديدا لمشروع من هذا النوع في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

ويرجح أن يبدأ التشغيل التجاري للمحطة مطلع 2022، وستتولى شركة فيستاس الدنماركية؛ إحدى أكبر شركات تصنيع توربينات الرياح في العالم، مسؤولية عقد الهندسة والمشتريات والبناء إلى جانب توفير التوربينات، وستكون شركة تي إس كيه مسؤولة عن الإجراءات الكفيلة باستقرار عمل المحطة، وستوفر شركة سي جي هولدينج المحطات الفرعية ومحطات الجهد العالي.

ويهدف البرنامج الوطني للطاقة المتجددة إلى تحقيق زيادة كبيرة في إسهام الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة المستخدم في توليد الكهرباء بالمملكة. ويشكل كل من مشروع سكاكا للطاقة الشمسية الكهروضوئية ومشروع دومة الجندل لطاقة الرياح المرحلة الأولى من مشاريع البرنامج.

مشروع دومة الجندل:

