اجتماع تنسيقي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقدته الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ولجنة السلامة بغرفة الرياض برئاسة نائب المحافظ للمواصفات والمعايرة المهندس طامس الحمادي، ورئيس اللجنة المهندس عبدالهادي القرني. وشهد اللقاء -الذي عقد بحضور عدد من المسؤولين بالهيئة وكود البناء السعودي وأعضاء لجنة السلامة بالغرفة- بحث ومناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بمجال السلامة والوقاية من الحريق، وكذلك استعراض أنشطة الهيئة الخاصة بالمواصفات القياسية واللوائح الفنية والاختبارات ذات الصلة، إضافة إلى تعزيز دور الهيئة وبرامجها التي تسهم في الارتقاء بسلامة المنتجات والخدمات بهدف المحافظة على صحة وسلامة المستهلك.



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