شكرا لقرائتكم خبر فرنسي يتستر على لبناني ويمكنه من مزاولة أنشطة مقاولات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهرت وزارة التجارة بمقيمين اثنين، الأول من الجنسية الفرنسية والثاني من الجنسية اللبنانية، صدر ضدهما حكم قضائي يدينهما بمخالفة نظام مكافحة التستر، إثر ثبوت تمكين الأول للثاني من العمل لحسابه الخاص في أنشطة المقاولات بمدينة الرياض.

وتعود تفاصيل القضية إلى الاشتباه بمخالفة المنشأة المرخص لها بموجب رخصة استثمار أجنبي، حيث ثبت تمكين مالك المنشأة للمتستر عليه من مزاولة نشاط تجاري غير مرخص له بممارسته، وتخلي المتستر عن مسؤولية إدارة وتسيير أعمال منشأته، وهو ما يعد مخالفة لنظام مكافحة التستر.

كما تبين كبر حجم التعاملات المالية للمتستر عليه وعدم توافقها مع مهنته (مهندس معماري)، وقيامه بتحصيل الإيرادات الناتجة عن النشاط التجاري وتحويل الأموال خارج المملكة.

ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض، والمتضمن غرامة مالية وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء الترخيص وشطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، بالإضافة إلى إبعاد المتستر والمتستر عليه عن المملكة وعدم السماح لهما بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالفين.

وتحذر وزارة التجارة جميع المستثمرين الأجانب في المملكة، الحاصلين على ترخيص يخولهم ممارسة أي نشاط تجاري من مخالفة نظام مكافحة التستر، وتمكين غير السعوديين من العمل لحسابهم الخاص، وتشدد على ضبط المخالفين وإحالتهم إلى الجهات القضائية، لتطبيق العقوبات النظامية في حقهم، تنفيذا لأحكام نظام مكافحة التستر.

مخالفة التستر

المتستر: فرنسي

المتستر عليه: لبناني

النشاط: المقاولات

المدينة: الرياض

الحكم القضائي:

