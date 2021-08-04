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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هيئة المهندسين ممثلة بإدارة التدريب والتطوير المهني، أطلقت مجموعة من البرامج التدريبية الهندسية لشهر أغسطس، ستنفذ عبر منصة التدريب الالكتروني للهيئة «عن بعد». وأوضح الأمين العام للهيئة السعودية للمهندسين المهندس عبدالناصر العبداللطيف أن الهيئة مستمرة في توفير بيئة تعلمية تدعم محتوى التعليم والتدريب الهندسي في مختلف التخصصات الهندسية، مرتبطة باحتياجات ومتطلبات سوق العمل؛ لرفع مستوى المعرفة والمهارات المهنية لدى الكوادر الهندسية الوطنية، كما أتاحت 15 برنامجا تدريبيا لشهر أغسطس، مفيدا بأن هذه البرامج التدريبية تأتي ضمن أهدافها في التعليم الهندسي الالكتروني لتدريب وتأهيل المهندسين والمهندسات.



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