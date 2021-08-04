شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مؤشر مديرى المشتريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مؤشر مديرى المشتريات يعد من اهم المؤشرات الاقتصادية فهو يعبرعن حالة الاقتصاد وقياس تطورات النشاط التجاري والإنتاجي والتصديري للقطاع غير المنتج للنفط في مصر.

ويعتمد مؤشر مديري المشتريات على خمس مؤشرات رئيسية تتمثل فى

1- الأوامر الجديدة ( الطلبيات الجديدة )

2-مستوى المخزون

3-مستوى الإنتاج

4- تسليم المورد

5- بيئة العمل







كيف يتم قياس موشر مديري المشتريات؟ كيف يتم قياس موشر مديري المشتريات؟ لقياس وحساب موشر مديري المشتريات يتم إرسال تقرير ومسح شهري لمديري المشتريات في مئات الشركات ضمن الدولة، ويعدّ ويحسب المؤشر وفقاً لتلك البيانات، ويتم المقارنة بين قراءة المؤشر لكل شهر.

ما هدف مؤشر مديري المشتريات؟والهدف الرئيسي من مؤشر مديري المشتريات هو توفير و طرح المعلومات حول الظروف التجارية الحالية لمديري المشتريات و لصانعي القرار والرؤساء التنفيذيين في الشركات ومن لديهم سلطة اتخاذ القرار بالاضافة الى المتداولين والمحللين فى اسواق المال واسواق الفوركس بشكل خاص

وقراءة المؤشر من النقطة 50 حيث ان القراءة الأعلى من 50 نقطة، تشير إلى نمو في القطاع الخاص غير النفطي و القراءة الأقل من 50 نقطة، فتعكس تراجعا وانكماشا في ذلك القطاع.





متى يصدر؟يصدر تقرير مؤشر مديري المشتريات بصفة شهرية ليستعرض نتائج المؤشر وأهم تطورات النشاط التجاري والإنتاجي والتصديري للقطاع غير المنتج للنفط في مصر بالإضافة إلي مستويات التوظيف ونسب المخزون وأداء الموردين. حيث يتناول العرض الآتي:

عرض التطورات الأخيرة والنتائج الحديثة للمؤشر الكلي

دراسة نتائج المؤشر في اطار السياق العالمي والإقليمي

الأسباب والانعكاسات الاقتصادية