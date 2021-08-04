شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النيكل تنخفض وسط مخاوف تصاعد أزمة كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار النيكل خلال تداولات اليوم الأربعاء رغم انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، لكن المعدن الصناعي تعرض لضغوط في ظل تصاعد المخاوف بشأن جائحة كورونا.



وقفز المتوسط اليومي للإصابات بالفيروس التاجي في الولايات المتحدة خلال الأيام السبعة الماضية إلى 72 ألف حالة، وهو المستوى الأعلى منذ فبراير/شباط.



ونتيجة لتزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا، حذر أعضاء بالبنك المركزي الأمريكي من تداعيات ذلك على تعافي الاقتصاد في الفترة المقبلة لا سيما في ظل ظهور سلالة أو متحور دلتا سريع التفشي.



هذا، ومن المنتظر الجمعة المقبلة إصدار وزارة العمل الأمريكية تقرير الوظائف الشهري عن يوليو/تموز.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 13:36 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 91.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.2 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 91.8 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت أسعار العقود الفورية للنيكل بحلول الساعة 13:37 بتوقيت جرينتش بنسبة 2% إلى 19332.6 دولار للطن.