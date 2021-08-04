شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع غير متوقع لمخزونات النفط الأمريكية بأكثر من 3 ملايين برميل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت بيانات رسمية صادرة عن إدارة معلومات الطاقة عن ارتفاع مخزونات الخام في أمريكا بنحو 3.6 مليون برميل إلى 439.2 مليون برميل في الأسبوع الماضي في حين توقع محللون انخفاضها بنحو 2.9 مليون برميل.



وهبط مخزون البنزين بنحو 5.3 مليون برميل إلى 228.9 مليون برميل، في حين ارتفع مخزون المقطرات بنحو 0.8 مليون برميل إلى 138.7 مليون برميل.



كان معهد البترول الأمريكي قد كشف أمس في بيانات أولية غير رسمية عن انخفاض في مخزونات النفط بحوالي 879 ألف برميل خلال نفس الفترة.