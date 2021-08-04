شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب في مصر ترتفع 5 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 798 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الذهب في السوق المصري قبل قليل ارتفاعا بحوالي 5 جنيهات للأعيرة المتداولة، وذلك على خلفية ارتفاع سعر أونصة الذهب عالمياً من 1812 إلي 1830 دولار وقت صياغة هذه السطور، في ظل بيانات أمريكية عن الوظائف.





أسعار الذهب اليوم في مصر:

سعر الذهب عيار 18 سجل 684 جنيها.

سعر الذهب عيار 21 سجل 798 جنيها.

سعر الذهب عيار 24 سجل 912 جنيها.

سعر الجنيه الذهب 6384 جنيها.

سعر اونصة الذهب 1830 دولارا.

ارتفعت أسعار الذهب الأربعاء 4 أغسطس2021 بدعم من الدولار الضعيف، إلا أن ارتفاع أسعار المعدن النفيس ظلت في نطاق ضيق، إذ يترقب المستثمرون مؤشرات من بيانات الوظائف الأميركية بشأن تعافي سوق العمل.

وتسببت تعليقات تميل إلى التيسير النقدي صادرة عن جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي، استبعد فيها زيادة أسعار الفائدة، في دفع الذهب للارتفاع بأكثر من 1% بينما نزل الدولار لأقل مستوى في شهر.

وعن المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت أسعار الفضة 0.4% إلى 25.64 دولار للأونصة، كما صعد البلاتين والبلاديوم 0.2% إلى 1051.17 و2652.99 دولار للأونصة على الترتيب.