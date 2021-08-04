شكرا لقرائتكم خبر عن اللون الأحمر يكسو بورصات الخليج بجلسة الأربعاء باستثناء صعود سوق دبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، باستثناء صعود المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.62% رابحًا 17.52 نقطة ليغلق عند مستوى 2813.20 نقطة، وتصدر البورصات المتراجعة المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.41% خاسرًا 46.38 نقطة ليغلق عند مستوى 11162.38 نقطة، أعقبه المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.38% خاسرًا 29.06 نقطة ليغلق عند مستوى 7405.09 نقطة.

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.41% خاسرًا 46.38 نقطة ليغلق عند مستوى 11162.38 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.79% خاسرًا 197.25 نقطة ليغلق عند مستوى 24699.86 نقطة، وبلغ حجم التداول 207.8 مليون سهم بقيمة 6.6 مليار ريال.

بورصة السعودية

وهبط 17 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها إنتاج الأغذية بنسبة 2.98%، أعقبه قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 1.59%، يليه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.8%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.78%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.72%، ثم قطاعي الأدوية والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.69%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.57%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.54%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.52%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.48%، فيما ارتفع قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.96%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.24%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.14%، وأخيرًا قطاع الاتصالات بنسبة 0.05%.

وقفز 36 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "تنمية" بنسبة 30%، ثم سهم "التأمين العربية" بنسبة 5.94%، ثم سهم "مجموعة الحكير" بنسبة 5.26%، وتراجع 155 سهمًا على رأسها سهم "مجموعة صافولا" بنسبة 4.54%، ثم سهم "سويكورب وايل ريت" بنسبة 3.93%، ثم سهم "سدكو كابيتال ريت" بنسبة 3.87%، فيما تصدر سهم "سابك" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 328.3 مليون ريال سعودي.

بورصة دبي

ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.62% رابحًا 17.52 نقطة ليغلق عند مستوى 2813.20 نقطة، وبلغ حجم التداول 96.2 مليون سهم محققة ما قيمته 272.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 3111 صفقة لعدد 29 سهمًا، وصعدت 5 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الخدمات بنسبة 1.14%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.82%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.78%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.41%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.04%، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 0.43%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.29%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.01%.

وقفز 13 سهمًا ببورصة دبي، بختام جلسة الأربعاء، على رأسها سهم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 4.02%، ثم سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 2.83%، وتراجعت 10 أسهم على رأسها سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 9.93%، ثم سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 9.11%، فيما تصدر سهم بنك دبي الإسلامي قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 31.3 مليون ورقة بقيمة 158.3 مليون درهم.

بورصة أبو ظبي

فيما تراجع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.38% خاسرًا 29.06 نقطة ليغلق عند مستوى 7405.09 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 2 مليار درهم ليغلق عند مستوى 1.314 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 200.7 مليون سهم بقيمة 1.2 مليار درهم عبر تنفيذ 4912 صفقة.

وهبطت 7 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها التأمين بنسبة 2.98%، أعقبه قطاع الطاقة بنسبة 0.88%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.79%، ثم قطاعي الصناعة والسلع الاستهلاكية بنسبة 0.75%، 0.72%، على التوالي، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.64%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.51%، فيما تراجع قطاعي الاستثمار والخدمات المالية والعقار بنسبة 0.35%، 0.25%، على التوالي.

وارتفعت 6 أسهم ببورصة أبوظبي على رأسها سهم "الشركة الوطنية للتكافل" بنسبة 14.98%، ثم سهم "شركة سيراميك رأس الخيمة" بنسبة 14.71%، ثم سهم "شركة أسمنت الخليج" بنسبة 10.38%، وتراجعت 9 أسهم على رأسها سهم "شركة أبو ظبي لبناء السفن" بنسبة 2.78%، ثم سهم "شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات" بنسبة 2.44%، ثم سهم "شركة أسمنت رأس الخيمة للاستثمار" بنسبة 2.32%، فيما تصدر سهم "بنك أبو ظبي الأول" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 296.3 مليون درهم.

بورصة الكويت

كما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.08% خاسرًا 5.31 نقطة ليغلق عند مستوى 6542.51 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.09% خاسرًا 6.14 نقطة ليغلق عند مستوى 7120.86 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.07% خاسرًا 3.56 نقطة ليغلق عند مستوى 5409.88 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.02% خاسرًا 1.35 نقطة ليغلق عند مستوى 5698.87 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 330.8 مليون سهم بقيمة 59 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 12 ألف صفقة، وهبطت 6 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها التأمين بنسبة 0.92%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 0.90%، يليه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.17%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.1%، ثم قطاعي الاتصالات والعقار بنسبة 0.05%، 0.03%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.91%، ثم ثطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.27%، ثم قطاعي الطاقة والموارد الأساسية بنسبة 0.25%، 0.23%، على التوالي.

بورصة البحرين

تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.08% خاسرًا 1.22 نقطة ليغلق عند مستوى 1610.22 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.1 مليون سهم بقيمة 537.6 ألف دينار بحريني، وهبط ببورصة البحرين قطاع الاتصالات بنسبة انخفاض 19.52% بضغوط هبوط سهم شركة زين البحرين بنسبة 0.82%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.67%، ثم قطاع المال بنسبة انخفاض 2.99% بضغوط هبوط سهم بنك البحرين الوطني بنسبة 0.33%.

فيما ارتفع قطاع العقارات بنسبة نمو 13.26% مدفوعًا بصعود سهم شركة عقارات السيف بنسبة 0.57%، ثم قطاع الموارد الأساسية بنسبة نمو 9.19% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.29%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية بنسبة نمو 2.39% مدفوعًا بصعود سهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 0.17%.