شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "العربي الوطني" تتراجع 3% بالربع الثاني لانخفاض دخل العمليات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال البنك العربي الوطني، المُعلنة اليوم الأربعاء، تراجعاً في الأرباح بنسبة 2.7% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2021.

وقال البنك، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنه حقق صافي أرباح بلغ 473 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 486 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وحقق البنك ارتفاعاً في صافي دخل العمولات الخاصة إلى 1.1 مليار ريال مقابل صافي دخل عمولات بلغ 1.2 مليار ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجع البنك الانخفاض في الأرباح خلال الربع الثاني من 2021 إلى الانخفاض في إجمالي دخل العمليات بنسبة 6.1% ناتج بشكل رئيس من الانخفاض في صافي دخل العمولات الخاصة،أرباح تحويل العملات الأجنبية قابله زيادة في المكاسب غير المحققة من الأدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل وانخفاض خسائر انخفاض الائتمان، وانخفاض في مصاريف الرواتب والأجور.

وعلى النحو ذاته، حققت البنك صافي أرباح بلغ 1.1 مليار ريال خلال النصف الأول من العام 2021، مقابل أرباح بلغت 1.13 مليار ريال في النصف الأول من العام 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك حقق صافي أرباح بلغ 582 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2021، مقابل أرباح بلغت 644 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.